Посмотрите тизер «Снежного братства» о 16 выживших в авиакатастрофе

В основу «Снежного братства» легла одноименная книга уругвайского писателя Пабло Верчи. Она рассказывает подлинную историю 16 выживших в авиакатастрофе 1972 года в Андах. Оказавшись в суровых условиях, они были вынуждены прибегать к крайним мерам, включая каннибализм, чтобы выжить.