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Посмотрите тизер «Снежного братства» о 16 выживших в авиакатастрофе

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

Netflix выпустил новый тизер триллера о выживании «Снежное братство». Его премьера на большом экране состоится 14 декабря, а 4 января фильм появится на стриминге.

В основу «Снежного братства» легла одноименная книга уругвайского писателя Пабло Верчи. Она рассказывает подлинную историю 16 выживших в авиакатастрофе 1972 года в Андах. Оказавшись в суровых условиях, они были вынуждены прибегать к крайним мерам, включая каннибализм, чтобы выжить.

В ленте снялись Матиас Ретамаль («Флэш»), Диего Вегецци («Невидимый взгляд»), Франсиско Ромеро («Огненный опал: Торговцы телом»), Рафаэль Федерман («Красный») и другие.

В качестве режиссера выступил Х.А.Байона, известный по таким фильмам, как «Невозможное», «Мир Юрского периода-2», «Голос монстра» и «Приют». Он также написал сценарий совместно с Бернатом Вилапланой («Мир Юрского периода-2»), Хайме Маркесом («Воры») и Николасом Касарьего («Пожиратели»).

«Снежное братство» стало первым фильмом Netflix, отобранным испанским комитетом для участия в конкурсе «Оскар». Мировая премьера картины состоялась в ночь закрытия Венецианского кинофестиваля.

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