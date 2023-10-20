«Пиво, вино, сир»: в Spider-Man 2 появился район Маленькая Одесса. Вот как он выглядит

Игра уже получила всеобщее признание критиков на Metacritic — 91 балл и 100. «Spider-Man 2 — это лучшая игра для PS5 на сегодняшний день. Визуально она потрясающая, сюжетно великолепна, а Insomniac каким‑то образом удалось улучшить и без того великолепные трассировку и боевую систему из предыдущих игр про Человека-паука. Это шедевр», — говорится в одном из отзывов.