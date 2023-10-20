«Пиво, вино, сир»: в Spider-Man 2 появился район Маленькая Одесса. Вот как он выглядит

В игре Marvel’s Spider-Man 2, релиз которой состоялся сегодня, 20 октября, появился район Брайтон-Бич (неофициальное название Маленькая Одесса).
Именно Маленькой Одессой разработчики назвали локацию. Сеть тут же заполнили скриншоты, на которых изображена уютная улица с магазинными вывесками на русском и украинском языках, а еще храм посреди района.
Marvel’s Spider-Man 2 — третья часть игровой серии Marvel’s Spider-Man, ставшая сиквелом к Spider-Man (2018) и Spider-Man: Miles Morales (2020). По сюжету Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу, предстоит сразиться с Крейвеном-охотником, Песочным человеком и Ящером, а также столкнуться с Веномом.
Игра уже получила всеобщее признание критиков на Metacritic — 91 балл и 100. «Spider-Man 2 — это лучшая игра для PS5 на сегодняшний день. Визуально она потрясающая, сюжетно великолепна, а Insomniac каким‑то образом удалось улучшить и без того великолепные трассировку и боевую систему из предыдущих игр про Человека-паука. Это шедевр», — говорится в одном из отзывов.
Старший нарративный директор Insomniac Джон Пакетт в интервью Insider заявил, что сейчас компания внимательно следит за реакцией игроков. Он не исключает, что в будущем Веном может получить отдельную игру.