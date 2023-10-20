Британцам могут запретить въезд на Ибицу из‑за антисоциального поведения

Помимо этого, был введен запрет на прыжки с балконов в бассейны. На официальном сайте правительства говорилось, что нарушителей «немедленно выдворят из страны». Еще раньше на островах ввели новые лицензии на проведение вечеринок на лодках, а магазинам, торгующим алкоголем, было предписано закрываться с 21.30 до 8.00, иначе им грозят крупные штрафы или возможное закрытие.