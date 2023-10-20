Британцам могут запретить въезд на Ибицу из‑за антисоциального поведения

Британским туристам, которые в нетрезвом виде совершают антисоциальные поступки, могут запретить въезд на Балеарские острова: Майорку, Ибицу, Менорку и Форментеру. Об этом сообщает Daily Star.
По словам местных властей средиземноморского архипелага, туристическая политика была пересмотрена с целью пресечения преступлений и антисоциального поведения туристов. Одной из мер стала депортация с последующим запретом въезда на определенный срок.
Еще в 2022 году в некоторых районах Балеарских островов были введены новые правила, направленные против шумных туристов. Они включали в себя запрет на счастливые часы, бесплатные бары, рекламу пабов и вечеринки с напитками «два по цене одного».
Помимо этого, был введен запрет на прыжки с балконов в бассейны. На официальном сайте правительства говорилось, что нарушителей «немедленно выдворят из страны». Еще раньше на островах ввели новые лицензии на проведение вечеринок на лодках, а магазинам, торгующим алкоголем, было предписано закрываться с 21.30 до 8.00, иначе им грозят крупные штрафы или возможное закрытие.