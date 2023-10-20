На «Госуслугах» двухфакторная аутентификация станет обязательной

С 28 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной «для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных». Об этом сообщает Минцифры.
«С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты», — говорится в заявлении министерства.
В нем также предупреждается, что у тех, кто не установит двухфакторную аутентификацию, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Войти в «Госуслуги» не получится, пока не будет выбран один из них.
Среди вариантов дополнительной защиты — код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии. Ранее двухфакторная аутентификация была обязательна только для новых пользователей портала.