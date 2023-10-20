Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ после покупки недвижимости

По его словам, новые правила коснутся тех, кто приобрел жилье после 16 октября. Для тех, кто купил недвижимость раньше, действуют прежние правила — минимальная стоимость квартиры 50 тыс. долларов в небольших городах и 75 тыс. в мегаполисах, среди которых Стамбул и Измир.