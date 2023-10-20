Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ после покупки недвижимости

Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство, увеличив минимальную стоимость недвижимости для получения ВНЖ по владению ей. Об этом пишет РИА «Новости».
Теперь минимальная стоимость недвижимости для ВНЖ составит 200 тыс. долларов вместо прежних 50 тыс. в небольших городах и 75 тыс. в мегаполисах.
«По новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость), кадастровая оценка не потребуется», — рассказал источник агентства.
По его словам, новые правила коснутся тех, кто приобрел жилье после 16 октября. Для тех, кто купил недвижимость раньше, действуют прежние правила — минимальная стоимость квартиры 50 тыс. долларов в небольших городах и 75 тыс. в мегаполисах, среди которых Стамбул и Измир.
В 2022 году россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции. Граждане России почти вдвое обошли жителей Ирана, купив 16 312 единиц жилья.