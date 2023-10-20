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В Курской области на урок в школе приехали солдаты на бронетранспортерах

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

В Черновецкой средней школе Курской области прошел «Урок Мужества», на котором дети познакомились с солдатами, увидели бронетранспортер и боевое оружие. Об этом сообщает сама школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На урок приехали участники российской военной операции на Украине, с которыми школа «поддерживает тесную взаимосвязь».

«На мероприятии гости рассказали о том, как проходят боевые будни российских солдат, как они используют окопные свечи и о многом другом. Познакомили присутствующих с некоторыми видами боевого оружия, техники», — говорится в посте.

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Солдаты также исполнили патриотические песни, а в завершение урока сказали: «Россия — миролюбивая страна, граждане которой стоят на защите мира, добра и справедливости».

Мероприятие организовала местная воинская часть, а его инициаторами стали учителя школы, рассказал изданию «Подъем» директор школы Терентий Лебедев. Он уточнил, что целью такого урока было воспитание в детях патриотизма.

«Инициатива проведения исходила от педагогического коллектива школы, цель — в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в ходе мероприятия были продемонстрированы образцы вооружения, экипировки. Вооружение было без боеприпасов. Каких‑либо призывов к войне или подобных высказываний не было», — сказал Лебедев.

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