В Курской области на урок в школе приехали солдаты на бронетранспортерах

В Черновецкой средней школе Курской области прошел «Урок Мужества», на котором дети познакомились с солдатами, увидели бронетранспортер и боевое оружие. Об этом сообщает сама школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На урок приехали участники российской военной операции на Украине, с которыми школа «поддерживает тесную взаимосвязь».
«На мероприятии гости рассказали о том, как проходят боевые будни российских солдат, как они используют окопные свечи и о многом другом. Познакомили присутствующих с некоторыми видами боевого оружия, техники», — говорится в посте.
Солдаты также исполнили патриотические песни, а в завершение урока сказали: «Россия — миролюбивая страна, граждане которой стоят на защите мира, добра и справедливости».
Мероприятие организовала местная воинская часть, а его инициаторами стали учителя школы, рассказал изданию «Подъем» директор школы Терентий Лебедев. Он уточнил, что целью такого урока было воспитание в детях патриотизма.
«Инициатива проведения исходила от педагогического коллектива школы, цель — в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в ходе мероприятия были продемонстрированы образцы вооружения, экипировки. Вооружение было без боеприпасов. Каких‑либо призывов к войне или подобных высказываний не было», — сказал Лебедев.