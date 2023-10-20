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Гильдия актеров США призвала участников не носить костюмы известных героев в Хэллоуин

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:51

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) предупредила своих участников, что переодевание в костюмы любимых героев кино и телевидения на Хэллоуин может нарушить правила забастовки. Об этом сообщает The Guardian.

«Выбирайте костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами (призрак, зомби, паук и т. д.)», — говорится в руководстве, опубликованном гильдией.

В нем также подчеркивается, что члены профсоюза не должны «размещать в социальных сетях фотографии костюмов, вдохновленных забастовочным контентом».

По данным The Guardian, самыми популярными костюмами на Хэллоуин в этом году станут Барби и Уэнсдэй Аддамс. Профсоюз предлагает вместо этого черпать вдохновение из анимационных телешоу, которые не входят в сферу деятельности гильдии.

11 октября Гильдия актеров отказалась от участия в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Основным камнем преткновения осталось требование SAG-AFTRA о введении «бонуса за просмотр», который, по мнению AMPTP, станет «непосильным экономическим бременем» для индустрии, превышающим 800 млн долларов.

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