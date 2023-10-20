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Фильм Йоргоса Лантимоса «AND» с Эммой Стоун и Джесси Племонсом выйдет в 2024 году

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

Выход следующего фильма Йоргоса Лантимоса «AND» («И») запланирован на 2024 год. Об этом в интервью бразильскому изданию Omelete рассказал оператор картины Робби Райан.

«Это очень, очень захватывающий фильм. Эта история сильно отличается от „Бедных-несчастных“. Йоргос написал для него сценарий вместе с Эфтимисом [Филиппоу], автором „Убийства священного оленя“. Это все еще Йоргос, но он по-другому чувственный», — сказал Райан.

Он уточнил, что фильм уже был отснят, когда «Бедные-несчастные» находились на заключительных этапах производства.

«Из‑за ковида все проекты были разбросаны по графику, так что у нас появилось окно для новых съемок. Йоргос тогда сказал: „Я не хочу каждый день смотреть на спецэффекты, давайте сделаем еще один фильм“», — рассказывает оператор.

В фильме «AND» снялись Джесси Племонс, Эмма Стоун, Маргарет Куолли и Уиллем Дефо — все они, за исключением Племонса, входят в актерский состав «Бедных-несчастных». Детали сюжета пока держатся в тайне.

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Джесси ПлемонсЭмма СтоунРобби РайанМаргарет КуоллиУиллем Дефо
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