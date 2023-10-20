Фильм Йоргоса Лантимоса «AND» с Эммой Стоун и Джесси Племонсом выйдет в 2024 году

«Из‑за ковида все проекты были разбросаны по графику, так что у нас появилось окно для новых съемок. Йоргос тогда сказал: „Я не хочу каждый день смотреть на спецэффекты, давайте сделаем еще один фильм“», — рассказывает оператор.