Грузия готовится к возможной ядерной войне

По мнению чиновника, нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому Грузии следует проводить осторожную и разумную политику. При этом Лилуашвили считает, что в случае прямого удара ядерным оружием по стране «укрытия нам не помогут».