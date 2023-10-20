Грузия готовится к возможной ядерной войне

Правительство Грузии подготовило специальный план на случай ядерной войны. Об этом после закрытых слушаний в парламенте заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили.
В частности, Минздрав страны подготовил список медикаментов, которые во время ядерной войны распределят среди населения, и прописал алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.
«К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19», — сказал Лилуашвили (цитата по «Коммерсанту»).
По мнению чиновника, нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому Грузии следует проводить осторожную и разумную политику. При этом Лилуашвили считает, что в случае прямого удара ядерным оружием по стране «укрытия нам не помогут».