Пара из Аргентины побила рекорд по числу модификаций тела

Виктор Уго и Габриела Перальта из Буэнос-Айреса установили рекорд по числу модификаций тела у супружеской пары. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
На двоих у супругов 91 модификация: 41 у Виктора Уго и 50 у Габриелы. У обоих множество татуировок, кожных имплантов и пирсинга, а у Виктора вдобавок зубные импланты, раздвоенный язык и заостренные уши. Пара даже сделала татуировки на глазах, изменив цвет белков.
«Наша любовь к татуировкам и боди-арту началась с нас, потому что мы художники», — пояснила Габриела. Виктор Уго уже почти три десятилетия работает в собственной тату-студии в Буэнос-Айресе. Габриела большую часть времени проводит на их ферме, где у супругов более 50 животных.
Виктор Уго и Габриела Перальта остаются рекордсменами по числу модификаций тела среди пар с 2012 года. Тогда число их модификаций насчитывало общей сложности 77.
Габриела говорит, что секрет их успешного брака — общая любовь к искусству, боди-модификациям и друг к другу. Виктор добавляет: «Искусство может объединить вас, но нет ничего лучше любви. Если нет любви, вы всегда в проигрыше».