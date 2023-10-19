Пара из Аргентины побила рекорд по числу модификаций тела

«Наша любовь к татуировкам и боди-арту началась с нас, потому что мы художники», — пояснила Габриела. Виктор Уго уже почти три десятилетия работает в собственной тату-студии в Буэнос-Айресе. Габриела большую часть времени проводит на их ферме, где у супругов более 50 животных.