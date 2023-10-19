Ева Грин и Венсан Кассель в трейлере сиквела «Трех мушкетеров»

На ютуб-канале французской студии Pathe появился трейлер фильма «Три мушкетера: Миледи». Это вторая часть дилогии по мотивам романа Александра Дюма.
В центре сюжета сиквела — Миледи Винтер, которую сыграла Ева Грин. По сюжету Констанцию похищают на глазах у д’Артаньяна. В стремлении спасти ее молодой мушкетер объединяет усилия с таинственной миледи Винтер.
Вместе с Грин в фильме снялись Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик и Камилла Разерфорд.
Как и первую часть, срежиссирует ленту Мартен Бурбулон. Российская премьера фильма намечена на 1 февраля 2024 года.
Первая часть «Три мушкетера: Д’Артаньян» вышла в российский прокат в апреле. Евгений Ткачев рассказывал, как авторам фильма удалось обойти острые углы романа Александра Дюма и снять по-настоящему качественный экшен.