В Великобритании приют ищет хозяина для кошки с двумя носами

«Мы все влюбились в нашу уникальную кошечку. Она оказалась настоящей леди, любит внимание людей и ни минуты не сидит на месте. Надеемся, что благодаря попаданию в новости она не будет испытывать недостатка в потенциальных усыновителях. Она действительно заслуживает дома, где ее примут в лоно любящей семьи», — добавляет управляющая.