В Великобритании приют ищет хозяина для кошки с двумя носами

Домашнюю короткошерстную кошечку назвали Няней МакФи по имени героини из детских книг писательницы Кристианны Брэнд, а также фильма «Моя ужасная няня». Кличку ей дали благодаря странной форме носа, которая напоминает о персонаже.
Когда сотрудники приюта в Уоррингтоне получили ее от прошлых хозяев, они решили, что у самочки просто очень большой нос. Однако при осмотре ветеринары установили, что их и в самом деле два.
Необычная черта оказалась врожденной аномалией, говорит сотрудничающий с центром помощи животным врач, ее коллеги впервые вживую столкнулись с таким.
«Это настоящая редкость, и, к счастью, она не доставляет ей никаких проблем», — обнадеживает доктор благотворительной организации.
По ее словам, у животных часто встречаются другие подобные отклонения — например, раздвоение губы или нёба. Они могут либо передаваться по наследству, либо быть вызваны патологией внутриутробного развития.
По словам менеджера приюта, сотрудники просто «не могут перестать любоваться ее носиками».
«Мы все влюбились в нашу уникальную кошечку. Она оказалась настоящей леди, любит внимание людей и ни минуты не сидит на месте. Надеемся, что благодаря попаданию в новости она не будет испытывать недостатка в потенциальных усыновителях. Она действительно заслуживает дома, где ее примут в лоно любящей семьи», — добавляет управляющая.