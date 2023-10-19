В Подмосковье задержали двух пенсионерок-закладчиц с полкило героина

Полицейские подмосковного города Раменское задержали двух местных жительниц 67 лет и 61 года по обвинению в распространении наркотиков. Об этом сообщает «МВД медиа».
Одну из злоумышленниц правоохранители застали на рабочем месте — в канализационно-насосной станции в поселке Быково. В помещении они нашли три полимерных пакета с веществом серого цвета. Вторую подозреваемую задержали на улице. При себе у нее, а также в ее квартире обнаружили 34 свертка с аналогичным содержимым.
Экспертиза показала, что изъятое вещество — героин массой более 500 грамм.
По информации МВД, женщины работали сообща. Младшая получала от неизвестного мужчины в мессенджере координаты оптовых тайников с героином. Затем вместе со старшей подругой, которой она предложила за деньги заниматься распространением наркотиков, они расфасовывали героин на мелкие партии и продавали его через закладки.
На задержанных завели уголовные дела по статьям 228.1 УК (незаконный сбыт наркотиков) и 30 УК (приготовление к преступлению). Раменский городской суд избрал им меру пресечения в виде ареста.