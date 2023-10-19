В Подмосковье задержали двух пенсионерок-закладчиц с полкило героина

Одну из злоумышленниц правоохранители застали на рабочем месте — в канализационно-насосной станции в поселке Быково. В помещении они нашли три полимерных пакета с веществом серого цвета. Вторую подозреваемую задержали на улице. При себе у нее, а также в ее квартире обнаружили 34 свертка с аналогичным содержимым.