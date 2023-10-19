Умер один из создателей программы «Каламбур» Сергей Гладков

В «Каламбуре», который транслировали в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х, Гладков играл несколько ролей. Самый известный его образ — мужик из «Деревни дураков». Также он сыграл нервного диспетчера и мисс Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и Дранкеля в «Железном капуте».