Умер актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в «Рокки»

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе, в семье итало-американцев. Он учился актерскому мастерству в Актерской студии в Нью-Йорке под управлением Ли Страсберга, а в фильмах и сериалах впервые начал сниматься в 1970-х.