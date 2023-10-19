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Умер актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в «Рокки»

Виктория Шанина
Сегодня в 09:19

В возрасте 83 лет скончался американский актер Берт Янг. Об это New York Times рассказала его дочь Анна Морея Штайнгизер.

Янг скончался в своем доме в Лос-Анджелесе еще 8 октября, однако СМИ об этом стало известно только сейчас. Причина смерти актера не уточняется.

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе, в семье итало-американцев. Он учился актерскому мастерству в Актерской студии в Нью-Йорке под управлением Ли Страсберга, а в фильмах и сериалах впервые начал сниматься в 1970-х.

Как отмечает NYT, Янг часто играл голливудского крутого парня — босса мафии, умного детектива, уличного гангстера. В общей сложности он снялся в 160 картинах, в том числе «Однажды в Америке», «Сопрано», «Чертова служба в госпитале Мэш».

Однако наиболее известен Янг ролью Поли Пеннино — он сыграл ее в шести фильмах франшизы «Рокки». За первую часть серии в 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

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Берт ЯнгЛи Страсберг
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