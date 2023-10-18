Коллекцию семьи Ротшильд продали на аукционе за 62 млн долларов

Мебельные изделия организаторы аукциона описали как «необычайное сочетание роскоши и домашнего уюта». «Это то, от чего 100 лет назад, 150 лет назад рынок сошел бы с ума. У нас больше нет в продаже большого количества материалов такого типа», — сказал замглавы Christie’s Americas Джонатан Ренделл.