Коллекцию семьи Ротшильд продали на аукционе за 62 млн долларов

Огромная коллекция произведений искусства, мебели, серебра, керамики и ювелирных изделий, долгое время находившаяся в частной коллекции династии Ротшильд, была продана за более чем 62,6 млн долларов на нескольких аукционах Christie’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.
Большинство лотов были приобретены в XIX веке бароном Джеймсом Майером де Ротшильдом, его женой Бетти и их сыном Альфонсом. Картина Геррита Доу «Молодая женщина, держащая зайца, и мальчик у окна», которая датируется XVII веком, продана за более чем 7 млн долларов. Пара кресел, изготовленных в 1770-х годах для мадам Дюбарри, последней фаворитки короля Людовика XV, ушло за 6 млн.
Мебельные изделия организаторы аукциона описали как «необычайное сочетание роскоши и домашнего уюта». «Это то, от чего 100 лет назад, 150 лет назад рынок сошел бы с ума. У нас больше нет в продаже большого количества материалов такого типа», — сказал замглавы Christie’s Americas Джонатан Ренделл.
При этом самый старый экспонат коллекции (первый век нашей эры) — портрет императора Клавдия — оценили всего в 116 тыс. долларов. Стоимость других начинались со 100 долларов.
Аукцион состоялся в Нью-Йорке, потому что часть семьи Ротшильд жила в США во время Второй мировой войны. «Это не та вещь, с которой нам обычно приходится работать в Нью-Йорке. Вы с большей вероятностью увидите подобную распродажу в Европе», — отметил Ренделл.