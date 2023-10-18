Жителя Кемеровской области в полицейской форме арестовали за объятия с прохожими

В Кемеровской области мужчину арестовали и оштрафовали за то, что он оделся в полицейскую форму и обнимал прохожих, пишет пресс-служба управления регионального МВД России.
Патрульные города Белово заметили на одной из улиц города местного жителя в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов. Мужчина подходил к прохожим и обнимал их. Настоящим полицейским такое поведение показалось неадекватным, и его задержали для разбирательства.
В отделе у гражданина забрали обмундирование, а он сам принес извинения за нарушение общественного порядка. По словам задержанного, он надел форму и ушел бродить по городу, а также обращался к людям, чтобы создать у них хорошее настроение.
В отношении мужчины составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных правоохранительных организаций (часть 1 статьи 17.12 КоАП РФ). Суд их рассмотрел и назначил жителю административный арест сроком на 1 сутки, а также административный штраф в размере 1000 рублей.