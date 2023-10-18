В Петербурге в Музее стрит-арта закрасили последнюю работу

«Друзья, мы приняли решение приостановить работу музея на неопределенный срок в связи с происходящими событиями. Надеемся на ваше понимание — мы, как культурная институция, не можем продолжать работать в прежнем режиме», — говорилось в уже удаленном посте в соцсетях учреждения, который сохранил «Петербургский дневник».