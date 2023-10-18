В Петербурге в Музее стрит-арта закрасили последнюю работу

В понедельник в петербургском Музее стрит-арта закрасили последний мурал. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В июле 2022 года ГАТИ вынесла предостережение руководству Завода слоистых пластиков, где находился музей, и предложила ему согласовать рисунки на фасаде с властями либо удалить их в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурга.
АО «ЗСП» пыталось согласовать произведения из экспозиции учреждения, однако не смогло завершить процесс. В итоге работы уличных художников решили закрасить, процесс был завершен 16 октября 2023 года.
Музей стрит-арта работал в Петербурге с 2012 года на шоссе Революции, 84. 26 февраля 2022 года он закрылся на неопределенный срок. Его создатели и сотрудники выступили против против проведения специальной военной операции на Украине.
«Друзья, мы приняли решение приостановить работу музея на неопределенный срок в связи с происходящими событиями. Надеемся на ваше понимание — мы, как культурная институция, не можем продолжать работать в прежнем режиме», — говорилось в уже удаленном посте в соцсетях учреждения, который сохранил «Петербургский дневник».
«Сейчас хочется увидеть много уличного искусства на улицах, а не в экспозиции — надеемся, так и будет», — заканчивалось сообщение.