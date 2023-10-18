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Беларусь прекратит признавать украинские дипломы и ученые степени

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:05

Беларусь приостановила соглашение с Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Об этом говорится на Национальном правовом интернет-портале.

Документ, подписанный премьер-министром Беларуси Романом Головченко, вступает в силу с момента его принятия.

Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях было подписано Украиной и Беларусью 6 февраля 1998 года.

В марте 2022 года Украина прекратила действие такого же соглашения с Россией. Аналогичное постановление приняла российская сторона 20 декабря того же года.

6 июля 2022 правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Луганской народной республикой (ЛНР). В документе уточнялось, что это позволит снизить административные барьеры в сфере квалификаций и ученых степеней.

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Роман Головченко
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