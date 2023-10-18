21 вид животных и растений в США перестали считаться исчезающими из‑за их полного вымирания. Защитники природы называют это тревожным сигналом.
Согласно пресс-релизу Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, из перечня вычеркнули камышевку Бахмана, ярко-желтая птица, когда‑то обитавшая во Флориде, Южной Каролине и других южных штатах; восемь видов юго-восточных мидий и небольшую летучую мышь Little Mariana из Гуама.
Некоторые виды, первоначально подлежащие исключению из списка, удалось сохранить. Гавайское растение, известное как Phyllostegia glabra var lanaiensis, останется в перечне: новые исследования показывают, что для этого растения могут подойти другие места обитания. Дятел с клювом из слоновой кости, которого однажды исключили из списка, также сохранили на фоне споров о его статусе исчезновения.
Процесс исключения вымерших видов из списка начался в сентябре 2021 года. Большинство перечисленных видов были внесены в перечень в 1970-х и 1980-х годах.
«Мое сердце разрывается из‑за утраты этого 21 вида. Мало кто осознает, насколько глубоко переплетены кризисы вымирания и изменения климата. И то, и другое угрожает разрушить сам наш образ жизни, оставив наших детей на значительно более бедной планете», — заявила директор некоммерческой организации по исчезающим видам Ной Гринвальд.