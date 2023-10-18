Некоторые виды, первоначально подлежащие исключению из списка, удалось сохранить. Гавайское растение, известное как Phyllostegia glabra var lanaiensis, останется в перечне: новые исследования показывают, что для этого растения могут подойти другие места обитания. Дятел с клювом из слоновой кости, которого однажды исключили из списка, также сохранили на фоне споров о его статусе исчезновения.