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В одном из городов заметили арендованный электросамокат с унитазом. Urent пообещал найти вандала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

Накануне в соцсетях появилось фото электросамоката с приделанным к нему унитазом. В каком именно городе сделан снимок, неизвестно.

Пользователи прозвали электросамокат с фотографии «разработкой Сколково для непрерывной работы курьеров». Изначально предполагалось, что его видели на улицах Москвы, но в кикшеринг-сервисе Urent «по косвенным признакам» определили, что навряд ли там.

© Фото из соцсетей

Urent назвал это нарушением правил пользования и пообещал найти того, кто «развлекается таким образом». «Использование самокатов не по назначению, как на указанном фото, не только вандализм, но и банально небезопасно для водителя: кто знает, какой конфуз может произойти во время поездки на самокате с такой модификацией», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе сервиса.

В начале октября Whoosh начал оснащать свои электросамокаты защитными шлемами. Надевать их будет необязательно.

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