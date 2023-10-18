В одном из городов заметили арендованный электросамокат с унитазом. Urent пообещал найти вандала

Urent назвал это нарушением правил пользования и пообещал найти того, кто «развлекается таким образом». «Использование самокатов не по назначению, как на указанном фото, не только вандализм, но и банально небезопасно для водителя: кто знает, какой конфуз может произойти во время поездки на самокате с такой модификацией», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе сервиса.