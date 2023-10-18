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Tesla внедряет функцию в камеры авто, чтобы определять сонливость водителя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

Tesla внедряет новую функцию под названием «Предупреждение о сонливости водителя», которая с помощью камеры в салоне автомобиля определяет уровень сонливости. Она упоминается в инструкции по пользованию Tesla Model 3 в Европе, сообщает Electrek.

Новая функция «предназначена для уведомления водителей, которые выглядят сонливыми, путем мониторинга лица водителя». Если водитель покажется системе сонливым, то на сенсорной панели появится уведомление и послышится звуковой сигнал.

В инструкции сказано, что система «активируется на скорости более 65 км/ч при движении в течение минимум 10 минут с выключенным автопилотом». Предупреждение исчезнет, ​​«как только исчезнут признаки сонливости».

Tesla уже использует камеру салона для контроля внимания водителя на автопилоте.

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