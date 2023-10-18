Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой 11 километров. Ему присвоен «красный» код

Вулкан Безымянный на Камчатском полуострове в ходе извержения выбросил столб пепла на 11 километров в высоту. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Мощность теплового излучения на вулкане за последние сутки резко выросла. «Наибольшие значения наблюдаются в районе купола Безымянного вулкана. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин», — отмечают вулканологи.
В институте вулканологии извержение называют пароксизмальным — это наиболее бурная стадия извержения. Размеры пеплового облака достигли 36 на 36 километров, оно перемещается на северо-восток от Безымянного.
Специалисты-вулканологи сообщили РИА «Новости», что вулкану Безымянный после выброса столба пепла на 11 километров присвоили «красный» код опасности для авиации.