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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой 11 километров. Ему присвоен «красный» код

Виктория Шанина
Сегодня в 08:57

Вулкан Безымянный на Камчатском полуострове в ходе извержения выбросил столб пепла на 11 километров в высоту. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Мощность теплового излучения на вулкане за последние сутки резко выросла. «Наибольшие значения наблюдаются в районе купола Безымянного вулкана. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин», — отмечают вулканологи.

В институте вулканологии извержение называют пароксизмальным — это наиболее бурная стадия извержения. Размеры пеплового облака достигли 36 на 36 километров, оно перемещается на северо-восток от Безымянного.

Специалисты-вулканологи сообщили РИА «Новости», что вулкану Безымянный после выброса столба пепла на 11 километров присвоили «красный» код опасности для авиации.

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