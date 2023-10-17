В Щелково сотрудница ЖКХ переехала женщину, уезжая от недовольных жильцов

В подмосковном Щелково сотрудница управляющей компании на автомобиле сбила и переехала женщину, сообщает ТАСС. Пострадавшая препятствовала отъезду со встречи с недовольными жильцами.
Попавшую под колеса 39-летнюю женщину госпитализировали с переломами правой голени и стопы. В телеграм-каналах появились видео с моментом наезда.
Против сотрудницы управкомпании возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемой может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.
«Делимобиль» пообещал пожизненно заблокировать девушку, переехавшую жительницу Щелково. Авто, на котором она передвигалась, было арендованным.