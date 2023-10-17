«Они там все крытые наглухо»: в соцсетях пересматривают клип группы «Animal ДжаZ» спустя 15 лет

Пользовательница X (бывший Twitter) Юлия Ляшева (ник @lyasheva) решила пересмотреть клип группы «Animal ДжаZ» на песню «Три полоски» спустя почти пятнадцать лет после его выхода и неожиданно обнаружила, что по прошествии многих лет история из ролика воспринимается совсем иначе. Теперь в сети обсуждают нездоровые взаимоотношения персонажей.
Как отмечает Юлия, герои клипа ошибочно считают любовью попытки парня ударить и изнасиловать девушку.
Клип длится почти 4,5 минуты. За это время девушка, которая раздает листовки, и мимо проходящий парень успевают познакомиться, узнать друг друга чуть ближе и даже стать парой.
Если коротко пересказывать сюжет ролика, то парень негативно отреагировал на попытки девушки отдать ему листовку. Он начинает кричать на нее и даже замахивается, чтобы ударить, но не делает этого. Затем парень бежит за ней по улице и, догоняя, прижимает к стене. В этот момент девушка по какой‑то причине отдает ему записку со своим номером телефона.
В следующую встречу парень почти сразу стал лезть к девушке с поцелуями и прижимать ее к себе, а та в ответ дает ему пощечину. И хотя каждый раз, когда они пересекались, происходило нечто странное, в конце клипа герои забывают о прошлых недопониманиях и целуются.
Как отмечают пользователи в соцсетях, раньше этот клип казался очень романтичным. Сейчас же они видят очень агрессивного парня, каждое действие которого — это «красный флаг». Все обсуждение ведется в комментариях под твитом Юлии — до негативных ответов под самим клипом дело еще не дошло.
Но есть и пользователи, для которых сомнительность клипа не стала открытием. По их словам, еще в годы выхода ролика все было ясно.