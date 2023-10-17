«Они там все крытые наглухо»: в соцсетях пересматривают клип группы «Animal ДжаZ» спустя 15 лет

Если коротко пересказывать сюжет ролика, то парень негативно отреагировал на попытки девушки отдать ему листовку. Он начинает кричать на нее и даже замахивается, чтобы ударить, но не делает этого. Затем парень бежит за ней по улице и, догоняя, прижимает к стене. В этот момент девушка по какой‑то причине отдает ему записку со своим номером телефона.