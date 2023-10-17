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Сценарист Ричард Кертис извинился за шутки о лишнем весе в «Дневнике Бриджит Джонс»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:56

Сценарист Ричард Кертис извинился за шутки о размерах тела в фильмах «Реальная любовь» и «Дневник Бриджит Джонс», сообщает The Guardian. Он также считает, что отсутствие темнокожих в картине «Ноттинг-Хилл» — это неправильно.

Кертис ответил на вопросы своей дочери Скарлетт, активистки и писательницы, которая курировала программу «Феминистки не носят розовое (и другая ложь)» на литературном фестивале The Times & The Sunday Times.

«Я помню, как был шокирован пять лет назад, когда Скарлетт сказала мне: «Ты никогда больше не сможешь использовать слово «толстый». Вау, ты была права. В те времена называть кого‑то пухлым [было смешно] — в «Реальной любви» были шутки по этому поводу. Эти шутки уже не смешные», — сказал сценарист. Женским персонажам в нескольких его фильмах стыдно за свое тело, а во многих из его ранних работ было мало разнообразия, отметила газета.

«Мне бы хотелось быть на шаг впереди всех. Поскольку я учился в очень неразнообразной школе и имел кучу университетских друзей, думаю, я так и не научился прописывать эту часть. Думаю, я поступил глупо, ошибся», — признался Кертис. Во многих из его ранних работ персонажи в основном белокожие и гетеросексуальные, подчеркнула The Guardian.

В «Дневнике Бриджит Джонс» героиню Рене Зеллвегер постоянно критикуют за ее внешний вид и называют полной или полноватой, несмотря на то что она весит около 60 килограмм. В «Реальной любви» героиню по имени Натали, в которую влюбляется премьер-министр, называют «пухлой девочкой».

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