Сценарист Ричард Кертис извинился за шутки о лишнем весе в «Дневнике Бриджит Джонс»

«Я помню, как был шокирован пять лет назад, когда Скарлетт сказала мне: «Ты никогда больше не сможешь использовать слово «толстый». Вау, ты была права. В те времена называть кого‑то пухлым [было смешно] — в «Реальной любви» были шутки по этому поводу. Эти шутки уже не смешные», — сказал сценарист. Женским персонажам в нескольких его фильмах стыдно за свое тело, а во многих из его ранних работ было мало разнообразия, отметила газета.