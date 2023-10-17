Тиктокер из Италии покончил с собой в прямом эфире. Его травили из‑за переписки с несовершеннолетней

Блогер из Италии Винсент Пликки, который публиковал в тиктоке ролики под ником Inquisitor Ghost, покончил с собой во время прямой трансляции на площадке из‑за обрушившейся на него волны травли в интернете, пишет итальянское издание La Repubblica. Рассказываем, чем известен тиктокер, почему он совершил самоубийство и как это произошло.
Кто такой Inquisitor Ghost?
Блогер наиболее известен своим косплеем одного из знаковых персонажей серии видеоигр Call of Duty — Гоуста (отсюда и Ghost в его нике). В роликах он появлялся в маске с черепом — практически такой же, какую носит его прототип.
Помимо Call of Duty, тиктокер, вероятно, увлекался и «Звездными войнами»: в его видео часто появлялись отсылки к космической франшизе в виде красных световых мечей, например. А первая часть его ника Inquisitor отсылает к инквизиторам — группе персонажей, которые занимались охотой на джедаев.
В образе Гоуста и со световыми мечами в руках Inquisitor Ghost снимал самые разные ролики, в том числе и классические для тиктока танцы под трендовые звуковые дорожки. На этом контенте ему удалось набрать более 100 тыс. подписчиков.
Что произошло?
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В свой последний прямой эфир Пликки вышел 9 октября, из своего дома в Болонье. Как отмечает издание Sportskeeda, трансляция началась поздно вечером. Inquisitor Ghost находился в темной пустой комнате, а комментарии к стриму были отключены, поэтому зрители не могли обсудить, что происходит. В какой‑то момент послышались звуки разбившегося стекла.
Затем, по словам пользователей, которые смотрели этот эфир, кто‑то попытался провести искусственное дыхание, а еще один человек разговаривал по телефону на итальянском языке, прося абонента на другом конце о помощи. Кроме того, зрители услышали, как некто произнес: «Где они, черт возьми?» и «Он повесился там».
В тот вечер кто‑то пытался звонить по номеру экстренной службы, чтобы попытаться помочь. Один из пользователей X (ранее Twitter) позвонил в морг — там ему сказали, что Винсент Пликки скончался.
Почему Inquisitor Ghost решил покончить с собой?
Сам Винсент Пликки не объяснял своего решения, однако за несколько дней до самоубийства на него обрушилась волна хейта из‑за переписки с 17-летней девушкой. В начале октября тиктокер @aekeegs опубликовал видео, в котором обвинил Inquisitor Ghost в груминге — долговременном установлении близких отношений с ребенком с целью последующего совращения.
Пользователь также показал скриншоты переписки, где были сообщения от Пликки вроде «Я люблю тебя» и «Я хочу на тебе жениться». Однако контекст этих сообщений не до конца понятен, и, вероятно, они были отправлены в шутку. Позже @aekeegs удалил видео, но в сети уже активно обсуждали эту историю, не скупясь на негативные комментарии.
Сам Inquisitor Ghost отрицал обвинения в груминге. Он заявлял, что сама девушка представилась ему совершеннолетней, а в самих переписках не было ничего компрометирующего.
После сообщений о его смерти тиктокерка с ником @kosuop опубликовала видео, в котором был показан ее диалог с Пликки. Он говорил: «В чем проблема просто быть милым? Она никогда не говорила мне, что я каким‑то образом заставляю ее чувствовать себя некомфортно. Потому что было ясно, что у меня нет плохих намерений».
По словам @kosuop, Пликки был очень огорчен во время разговора с ней. Кроме того, она прикрепила переписки, в которых Inquisitor Ghost писал, что из‑за всей этой ситуации находится в состоянии сильного стресса и наиболее близок к самоубийству, чем когда‑либо в своей жизни.