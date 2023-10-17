Тиктокер из Италии покончил с собой в прямом эфире. Его травили из‑за переписки с несовершеннолетней

После сообщений о его смерти тиктокерка с ником @kosuop опубликовала видео, в котором был показан ее диалог с Пликки. Он говорил: «В чем проблема просто быть милым? Она никогда не говорила мне, что я каким‑то образом заставляю ее чувствовать себя некомфортно. Потому что было ясно, что у меня нет плохих намерений».