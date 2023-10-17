Кошка Белла из Великобритании мурлычит так же громко, как стиралка. Она попала в Книгу рекордов

Семья, в которой живет Белла, всегда подозревала, что у их кошки самое громкое мурлыканье в мире. То же самое замечали и друзья хозяев. Однажды, просматривая Книгу рекордов Гиннесса, Николь и ее дочь решили проверить свою теорию: они загрузили на свой телефон приложение, которое записывало и измеряло мурлыканье Беллы, и решили пригласить профессионалов.