Кошка Белла из Великобритании мурлычит так же громко, как стиралка. Она попала в Книгу рекордов

14-летняя кошка по кличке Белла из английского города Хантингдон попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое в мире мурлыканье. Эксперты зафиксировали его громкостью 54,59 децибела.
Громкость ее мурлыканья сравнима с кипячением чайника и работой стиральной машины. «Она мурчит целый день! Если рядом есть еда или [она попадает в] объятия, она всегда мурчит», — рассказала хозяйка питомца Николь Спинк.
Белла мурлыкает даже на приеме у ветеринаров. «А еще, когда она смотрит телевизор, она любит „говорить“ погромче. Мой покойный муж всегда ворчал из‑за того, что ее мурлыканье по вечерам было громче звука телевизора», — вспомнила Спинк.
Семья, в которой живет Белла, всегда подозревала, что у их кошки самое громкое мурлыканье в мире. То же самое замечали и друзья хозяев. Однажды, просматривая Книгу рекордов Гиннесса, Николь и ее дочь решили проверить свою теорию: они загрузили на свой телефон приложение, которое записывало и измеряло мурлыканье Беллы, и решили пригласить профессионалов.
Беллу пришлось накормить, прежде чем она начала мурлыкать у шумомера во время визита звукорежиссера. Беллу признали самой громкой домашней кошкой среди ныне живущих.
Абсолютным рекордсменом является другой британский кот — Смоки. В 2011 году он мурлыкал с уровнем шума 67,8 децибела, а четыре года спустя такой же результат выдал Мерлин (тоже из Великобритании).