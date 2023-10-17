Смотрим трейлер CGI-сериала по игре Silent Hill. Зрители смогут сами влиять на сюжет

Genvid Entertainment опубликовал трейлер интерактивного CGI-сериала «Silent Hill: Ascension», в котором развитие событий определяет зритель. Авторы шоу, по их словам, сами не знаю концовки.
Сюжет «Silent Hill: Ascension» крутится вокруг семей Йохансен и Эрнандес, которых преследуют потусторонние существа и загадочный культ. Им предстоит узнать, что они связаны между собой.
Старт сериала намечен на 4.00 по московскому времени 1 ноября. Посмотреть и принять участие можно будет через веб-версию и с телефонов на iOS и Android. Эпизоды будут выходить раз в неделю.
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