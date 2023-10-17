Реклама
Новости

Кыргызстан ограничил визаран: после 30 дней пребывания там иностранцам понадобится регистрация

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Власти Кыргызстана ограничили возможность обнуления срока пребывания в стране за счет пересечения границы, сообщается на сайте МИД республики. С помощью нововведения кыргызстанское правительство сможет «эффективнее управлять миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны».

Согласно новому правилу, если гражданину разрешено находиться в стране 60 или 90 дней, то повторный въезд будет возможен только через этот же период. В департаменте Кыргызстана пояснили VC.ru, что новое правило начнет действовать, когда иностранец в сумме пробудет 60 или 90 дней на территории республики.

МИД Кыргызстана посоветовал въезжающим заранее оформлять разрешительные документы, что можно сделать без выезда из страны. Российские граждане могут въезжать в республику по загранпаспорту без визы. Чтобы остаться в стране дольше чем на 30 дней, нужно временно зарегистрироваться с помощью местного собственника жилья.

В июне власти Кыргызстана согласились обмениваться персональными данными граждан с РФ и Казахстаном. Государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, наличии прав на постоянное или временное пребывание и выдаче виз, получать сведения о недвижимости и привлечении к административной и уголовной ответственности.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»