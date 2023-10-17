Кыргызстан ограничил визаран: после 30 дней пребывания там иностранцам понадобится регистрация

Власти Кыргызстана ограничили возможность обнуления срока пребывания в стране за счет пересечения границы, сообщается на сайте МИД республики. С помощью нововведения кыргызстанское правительство сможет «эффективнее управлять миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны».
Согласно новому правилу, если гражданину разрешено находиться в стране 60 или 90 дней, то повторный въезд будет возможен только через этот же период. В департаменте Кыргызстана пояснили VC.ru, что новое правило начнет действовать, когда иностранец в сумме пробудет 60 или 90 дней на территории республики.
МИД Кыргызстана посоветовал въезжающим заранее оформлять разрешительные документы, что можно сделать без выезда из страны. Российские граждане могут въезжать в республику по загранпаспорту без визы. Чтобы остаться в стране дольше чем на 30 дней, нужно временно зарегистрироваться с помощью местного собственника жилья.
В июне власти Кыргызстана согласились обмениваться персональными данными граждан с РФ и Казахстаном. Государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, наличии прав на постоянное или временное пребывание и выдаче виз, получать сведения о недвижимости и привлечении к административной и уголовной ответственности.