Кыргызстан ограничил визаран: после 30 дней пребывания там иностранцам понадобится регистрация

Согласно новому правилу, если гражданину разрешено находиться в стране 60 или 90 дней, то повторный въезд будет возможен только через этот же период. В департаменте Кыргызстана пояснили VC.ru, что новое правило начнет действовать, когда иностранец в сумме пробудет 60 или 90 дней на территории республики.