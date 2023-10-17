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WSJ: Netflix может добавить игру серии GTA в подписку. Речь идет не о GTA VI

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

Netflix Games недавно приобрела несколько студий по разработке игр и в настоящее время обсуждает возможность создания игры GTA на основе лицензионной сделки с Take-Two Interactive. Это следует из отчета, опубликованного The Wall Street Journal.

По данным издания, скорее всего, речь идет не о долгожданной GTA VI, а о мобильной игре, поскольку в настоящее время доступ к Netflix Games возможен только через смартфон.

Что это будет за игра и кто ее разработает, неизвестно. Также неясно, привлечет ли этот шаг больше подписчиков. По словам аналитика WSJ, стриминг потратил на игры 1 млрд долларов и собирается нанять больше руководителей игровых подразделений.

Издание подчеркивает, что Netflix увеличил количество загрузок игр в своем приложении за последний год — с 30,4 до 70,5 млн. Однако лишь менее 1% подписчиков активно проводят время в этих играх.

Между тем выход GTA VI от Take-Two Interactive и Rockstar Games, предположительно, состоится в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Гендиректор Take-Two Штраус Зельник заявлял, что компания ожидает, что в 2025-м чистая выручка может составить около 8 млрд долларов.

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