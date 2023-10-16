«Яндекс» запустит бесплатное социальное такси по всей России

«Яндекс» запустил «Помощь рядом» в октябре 2020 года. За это время было совершено более 830 тыс. поездок для подопечных и профильных специалистов 130 некоммерческих организаций. В проекте участвуют свыше 100 тыс. водителей из таксопарков — партнеров «Яндекс Go». Все они имеют высокий рейтинг, а перед началом работы обязательно знакомятся с обучающими материалами, которые помогают понять, как вести себя с пассажирами с особенностями здоровья.