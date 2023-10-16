«Яндекс» запустит бесплатное социальное такси по всей России

Социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» запустит бесплатные поездки на такси для подопечных НКО, которым трудно пользоваться общественным транспортом, по всей России. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
До недавнего времени такие поездки были доступны в 33 городах России, сейчас они запустились еще в 11 регионах — Тверской, Костромской, Ярославской, Ростовской, Томской и Мурманской областях, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском крае и Республике Татарстан. До конца 2023 года опция появится во всех населенных пунктах, где работает «Яндекс Go».
«Во многих региональных городах общественный транспорт далек от того, что нужно для людей с особенностями: в основном газели и автобусы ПАЗ, куда человек на коляске не сможет попасть даже с посторонней помощью. Возможность совершать поездки на такси за счет проекта „Помощь рядом“ позволяет нашим семьям комфортно добираться до больниц, поликлиник, школ и детских садов», — отметила создательница фонда «Спина бифида» Инна Инюшкина.
«Яндекс» запустил «Помощь рядом» в октябре 2020 года. За это время было совершено более 830 тыс. поездок для подопечных и профильных специалистов 130 некоммерческих организаций. В проекте участвуют свыше 100 тыс. водителей из таксопарков — партнеров «Яндекс Go». Все они имеют высокий рейтинг, а перед началом работы обязательно знакомятся с обучающими материалами, которые помогают понять, как вести себя с пассажирами с особенностями здоровья.