Таиланд увеличит срок безвиза для россиян до 90 дней

В июле стало известно, что за 6 месяцев 2023 года в Таиланд прибыли 791 574 россиянина — это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала «основным источником туристов на острове» в этом году.