Таиланд увеличит срок безвиза для россиян до 90 дней

Правительство Таиланда решило увеличить срок безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Об этом сообщает Bangkok Biz News.
Новые правила будут действовать с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024-го. Власти Таиланда объяснили изменения желанием поддержать туризм.
Премьер-министр страны Сеттха Тхависин сказал, что российская зима — суровое время года, поэтому для россиян недостаточно одного месяца отдыха в теплой стране. По его словам, этот дружественный жест способствует укреплению отношений между РФ и Таиландом.
В начале октября Таиланд увеличил срок безвизового пребывания россиянам до 60 дней.
В июле стало известно, что за 6 месяцев 2023 года в Таиланд прибыли 791 574 россиянина — это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала «основным источником туристов на острове» в этом году.
Кроме того, в Таиланде увеличилось количество заведений с русской кухней (их открывают как приезжие, так и местные), а также вывесок и рекламы на русском языке.