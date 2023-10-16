В Японии борцы сумо вынудили авиакомпанию добавить спецрейс из‑за перевеса

Однако после подсчета, что каждый спортсмен весит около 120 килограмм, возникли опасения, что оба самолета Boeing 737–800, вмещающие 165 пассажиров, не смогут взять на борт необходимое количество топлива из‑за весовых ограничений. Дополнительное беспокойство вызвало то, что аэропорт Амами сложен для посадки и взлета больших самолетов.