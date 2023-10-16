В Японии борцы сумо вынудили авиакомпанию добавить спецрейс из‑за перевеса

Авиакомпания Japan Airlines добавила в расписание дополнительный рейс, когда выяснилось, что большая группа борцов сумо забронировала билеты. Об этом сообщает The Japan News.
По данным авиакомпании, спортсмены забронировали места на двух рейсах, вылетающих из аэропорта Ханеда (Токио) и аэропорта Итами (префектура Осака). Борцы собирались поучаствовать в соревнованиях по сумо на острове Амами-Осима, расположенном на юге страны.
Однако после подсчета, что каждый спортсмен весит около 120 килограмм, возникли опасения, что оба самолета Boeing 737–800, вмещающие 165 пассажиров, не смогут взять на борт необходимое количество топлива из‑за весовых ограничений. Дополнительное беспокойство вызвало то, что аэропорт Амами сложен для посадки и взлета больших самолетов.
Из‑за этого авиакомпания добавила специальный рейс из Ханеды, чтобы рассредоточить количество пассажиров. В итоге 27 пассажирам предложили присоединиться к новому рейсу, причем некоторым из них пришлось сначала лететь из Осаки в Токио.
Для участия в соревнованиях на остров Амами-Осима приехали около 460 борцов сумо. Такие спортсмены могут весить в два-три раза больше среднего взрослого человека.