Иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жену нашли убитыми

По данным полиции, «они погибли от множественных ножевых ранений в шею». В ведомстве рассказали, что около девяти часов вечера по местному времени режиссер отправил своей дочери Моне СМС с приглашением поужинать в их доме. Однако через полтора часа она обнаружила тела своих погибших родителей со смертельными ранами на шее.