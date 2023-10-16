Иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жену нашли убитыми

14 октября одного из самых известных иранских режиссеров Дариюша Мехрджуи и его жену Вахидех Мохаммадифар нашли мертвыми в своем доме недалеко от Тегерана. Об этом сообщает The Guardian.
По данным полиции, «они погибли от множественных ножевых ранений в шею». В ведомстве рассказали, что около девяти часов вечера по местному времени режиссер отправил своей дочери Моне СМС с приглашением поужинать в их доме. Однако через полтора часа она обнаружила тела своих погибших родителей со смертельными ранами на шее.
В полиции уточняют, что следов взлома на месте преступления нет, двери не повреждены. Однако в доме были обнаружены следы, которые, по мнению правоохранителей, могут иметь отношение к убийце.
В своем заявлении министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили назвал Мехрджуи «одним из пионеров иранского кино» и «создателем вечных произведений». Первой работой режиссера стал фильм «Бриллиант 33», пародирующий серию картин о Джеймсе Бонде.
Мехрджуи прочно ассоциировался с иранской новой волной в кино, а его фильм «Корова» 1969 года стал одной из первых картин этого движения. Затем он снял ряд известных лент, включая «Мистер Наивность» и «Круг», после чего покинул Иран в связи с Исламской революцией 1979 года.
В 1980–1985 годах он жил во Франции, где работал над документальным фильмом «Путешествие в страну Рембо». По возвращении в Иран в 1990 году он снял фильм «Хамун» — мрачную комедию, показывающую 24 часа из жизни интеллектуала, мучимого разводом и психологическими переживаниями в Иране.