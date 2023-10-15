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При строительстве нового ЖК в Москве отреставрируют здание XIX века. В нем откроют ресторан

Семён Гудошников
Сегодня в 16:51

При строительстве нового ЖК на Можайском проспекте в Москве сохранят краснокирпичное здание 1907 года постройки. В нем откроют ресторан, пишет «Москвич Mag».

Проект ЖК, расположенного по адресу Сафоновская улица, 13, разработало архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Он предполагает строительство двух башен высотой больше 100 метров, в которых разместятся 46 тыс. «квадратов» недвижимости.

На территории комплекса расположено здание бывшего Сетуньского земского начального училища. Его построили по проекту Петра Игнатова в рамках программы введения всеобщего бесплатного обучения в Российской империи.

Градозащитники опасались, что здание, которое сейчас заброшено, снесут. Однако немецкие архитекторы предусмотрели его реставрацию.

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Петр Игнатов
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