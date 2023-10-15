Айтишников все чаще призывают в армию, несмотря на отсрочки

Военкоматы стали чаще призывать сотрудников IT-компаний на срочную службу, несмотря на предусмотренную отсрочку. Об этом газете «Коммерсант» рассказали сразу несколько юристов. Повестки вручали как в весенний, так и в осенний призыв, говорят они.
Газета ознакомилась с иском от 6 октября, где сотрудник IT-компании имел профильное высшее образование, работал в аккредитованной IT-организации на должности «инженер» и все равно получил повестку на военную службу. В заявлении он пишет, что решение о призыве принято быть не могло, так как имел отсрочку. Источник «Коммерсанта» считает, что решение призывной комиссии было обусловлено некорректной работой бюрократов с полученными документами.
Аналогичный случай произошел с сотрудником крупной IT-компании. Он подал документы на отсрочку в феврале, а в мае покинул место работы и перешел в другую компанию. В июне ему пришла повестка, и его забрали в военную часть. Юристы военкомата утверждали, что новая компания не включила его в список для отсрочки до его приема на работу, из‑за чего он потерял право на нее.
Суд признал действия призывной комиссии незаконными и постановил пересмотреть вопрос отсрочки для истца. Однако это решение пока не вступило в законную силу, и истцу отказали в его немедленном применении. Судебная практика московского районного суда показывает, что между принятием решения и его окончательным вступлением в силу проходит около пяти месяцев. Таким образом, истец уже провел три месяца на службе и, вероятно, проведет там еще пять.
Айтишника из еще одной аккредитованной IT-компании призвали на службу осенью 2022 года. Суд признал призыв незаконным, но рассмотрение дела заняло шесть месяцев. Поэтому специалист решил закончить службу и после этого попытаться взыскать с военкомата судебные издержки и компенсацию за упущенный доход.
Юрист гражданского права Айкарам Баблоян считает, что проблема кроется в возросшей нагрузке на бюрократическую систему, военкоматы просто не успевают обработать документы. Ошибки могут происходить из‑за неправильного классифицирования сотрудников, недостоверных данных в военных списках, а также просчетов самих компаний, уточняет он.
Президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рекомендует не менять работу до конца призывного периода: «Сейчас другого варианта нет. Отрасль консультируется с Минцифры, но все равно в промежуток этих 50 дней до призыва что‑либо сделать почти невозможно».
Минцифры уверяет, что системных проблем с отсрочками для IT-специалистов не существует и редкие инциденты решаются оперативно. Ведомство также рекомендовало обращаться на горячую линию и присылать на электронную почту службы поддержки свои ФИО, номер телефона, название компании-работодателя, номер заявления на «Госуслугах», фото повестки и описание сути проблемы.