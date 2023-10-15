Айтишников все чаще призывают в армию, несмотря на отсрочки

Аналогичный случай произошел с сотрудником крупной IT-компании. Он подал документы на отсрочку в феврале, а в мае покинул место работы и перешел в другую компанию. В июне ему пришла повестка, и его забрали в военную часть. Юристы военкомата утверждали, что новая компания не включила его в список для отсрочки до его приема на работу, из‑за чего он потерял право на нее.