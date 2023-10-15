Мобилограф группы «Ирина Кайратовна» умер во время концерта

«Он упал, возможно, потерял сознание, и во время падения ударился головой об аппаратуру диджея. К нему сразу подбежали люди, там был и человек в белом халате, начали откачивать. Потом унесли за кулисы. Диджей продолжил играть. Примерно через 30 минут сообщили, что упавший человек скончался. Концерт отменили», — цитирует издание слова очевидцев.