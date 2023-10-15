Мобилограф группы «Ирина Кайратовна» умер во время концерта

Во время концерта в Астане умер мобилограф казахстанской группы «Ирина Кайратовна» Шахназ Жылкайдаров. Об этом говорится в инстаграме* творческого объединения.
Концерт прервали, выступления коллектива, запланированные на 14 и 15 октября в Астане, отменили. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Жылкайдарову был 21 год.
«Наши глубокие соболезнования и сердечные слова поддержки направляются семье Шахназа. Мы с вами разделяем боль и потерю, которые переживаем в этот тяжелый момент. Команда ИК окажет всю необходимую помощь семье Шахназа», — заявили в группе.
Как отмечает Kaktus Media, мобилограф упал во время съемки выступления диджея, который разогревал публику перед выходом на сцену «Ирины Кайратовны».
«Он упал, возможно, потерял сознание, и во время падения ударился головой об аппаратуру диджея. К нему сразу подбежали люди, там был и человек в белом халате, начали откачивать. Потом унесли за кулисы. Диджей продолжил играть. Примерно через 30 минут сообщили, что упавший человек скончался. Концерт отменили», — цитирует издание слова очевидцев.
Музыканты посвятят предстоящий тур по Европе памяти Жылкайдарова. «Мы будем нести память о нем в каждом выступлении как дань уважения его таланту и доброте», — сказали участники коллектива.
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