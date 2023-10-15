«Теперь я на пенсии»: Майкл Кейн закончил актерскую карьеру

Британский актер Майкл Кейн анонсировал завершение карьеры в кино. Такое заявление он сделал в эфире радио BBC 4, пишет Sky News.
В 2021 году обладатель двух «Оскаров» уже обещал закончить сниматься в фильмах после появления в 160 ролях за последние 60 лет. Однако с того момента он поддался на уговоры авторов «Великого беглеца», мировая премьера которого случилась 6 октября.
«Я каждый раз говорю, что уйду на пенсию. Ну вот теперь настал этот момент», — заявил Кейн журналистам.
«Я решил, что уже сыграл главную роль в фильме и получил невероятные отзывы… Чем еще такое перебить?» — объяснил он.
«Теперь я могу сыграть только 90-летних мужчин, ну, может, еще 85-летних, и совсем не в главных ролях. Не бывает 90-летних главных героев, эти места для молодых красивых мальчиков и девочек. Так что мне уже пора заканчивать», — добавил артист.
В эфире Кейн рассказал, что рассчитывал уйти из кино после роли в «Бестселлере» в 2021 году. Поводом были боли в спине, которые мешали актеру ходить. К тому же, говорит он, в последние пару лет ему не поступали предложения. От появления в «Великом беглеце» он отказался три раза, прежде чем все-таки дать свое согласие.
Новая картина с участием Кейна расскажет основанную на реальных событиях историю о 89-летнем ветеране Второй мировой войны Бернарде Джордане, который сбежал из дома престарелых и отправился во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии.
«Великого беглеца» тепло приняли критики и зрители. Сейчас на Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 79% «свежести» при 19 рецензиях и 96% от зрителей.