«Теперь я на пенсии»: Майкл Кейн закончил актерскую карьеру

В эфире Кейн рассказал, что рассчитывал уйти из кино после роли в «Бестселлере» в 2021 году. Поводом были боли в спине, которые мешали актеру ходить. К тому же, говорит он, в последние пару лет ему не поступали предложения. От появления в «Великом беглеце» он отказался три раза, прежде чем все-таки дать свое согласие.