Австралиец собрал кубик Рубика вслепую за рекордные 12,1 секунды

14-летний австралиец Чарли Эггинс побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
На сборку кубика 3×3x3 Эггинсу потребовалось 12,1 секунды — это на 0,68 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в январе 2023 года Томми Черри из США.
Черри удерживал первенство с 2021 года, собрав тогда кубик Рубика за 15,27 секунды с завязанными глазами. После этого американец улучшал результат еще пять раз.
Эггинс смог превзойти Черри во втором туре чемпионата Австралии. В результате он выиграл турнир со средним временем сборки кубика в 17,47 секунды.
По словам спидкубера, он был вне себя от радости, когда узнал, что установил мировой рекорд. Эггинс говорит, что до сих пор не может в это поверить.