Теперь в цвете: Marvel поделилась первым трейлером обновленной версии «Ночного Оборотня»

На ютьюб-канале Marvel Entertainment вышел первый трейлер цветной версии хоррора «Ночной оборотень». Премьера фильма запланирована на 20 октября на Disney+.
Ролик начинается с черно-белых кадров с очень испуганной главной героиней и плавно набирается красок. В титрах Marvel уточняет, что картина стала «более ужасающей» и «еще страшнее».
Изначально «Ночной Оборотень» вышел в 2022 году в черно-белом формате. Критики и обычные зрители оставляли восторженные отзывы о фильме, называя его очень эстетичным и самобытным.
По сюжету поместье погибшего охотника поселяется нечисть, с которой предстоит бороться его коллегам, родной дочери Эльзе, давно покинувшей родительский дом, и загадочному Джеку Расселу. Один из членов команды по борьбе с монстром оказывается оборотнем — и в тайне от других он попытается добиться своих целей в эту ночь.