Теперь в цвете: Marvel поделилась первым трейлером обновленной версии «Ночного Оборотня»

По сюжету поместье погибшего охотника поселяется нечисть, с которой предстоит бороться его коллегам, родной дочери Эльзе, давно покинувшей родительский дом, и загадочному Джеку Расселу. Один из членов команды по борьбе с монстром оказывается оборотнем — и в тайне от других он попытается добиться своих целей в эту ночь.