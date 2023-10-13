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Теперь в цвете: Marvel поделилась первым трейлером обновленной версии «Ночного Оборотня»

Виктория Шанина
Вчера в 22:14

На ютьюб-канале Marvel Entertainment вышел первый трейлер цветной версии хоррора «Ночной оборотень». Премьера фильма запланирована на 20 октября на Disney+.

Ролик начинается с черно-белых кадров с очень испуганной главной героиней и плавно набирается красок. В титрах Marvel уточняет, что картина стала «более ужасающей» и «еще страшнее».

Изначально «Ночной Оборотень» вышел в 2022 году в черно-белом формате. Критики и обычные зрители оставляли восторженные отзывы о фильме, называя его очень эстетичным и самобытным.

По сюжету поместье погибшего охотника поселяется нечисть, с которой предстоит бороться его коллегам, родной дочери Эльзе, давно покинувшей родительский дом, и загадочному Джеку Расселу. Один из членов команды по борьбе с монстром оказывается оборотнем — и в тайне от других он попытается добиться своих целей в эту ночь.

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Джек Рассел
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