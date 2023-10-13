Вышел дебютный трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров». Первая серия дебютирует на Apple TV+ 17 ноября.
Действие проекта развивается сразу в двух временных периодах: после открытия, что монстры существуют, и битвы Годзиллы и титанов, разрушившей Сан-Франциско. Сюжет рассказывает о брате Кентаро и сестре Кейт, которые изначально даже и не подозревают о существовании друг друга.
Их отец исчез. Тогда они начинают копаться в прошлом, обнаруживая его связь с теневой организацией, известной как «Монарх» (она занимается созданием монстров). Помогает им в этом загадочная Мэй, которая хранит свои тайны.
Путешествие по всему миру в поисках отца и правды о «Монархе» приведет их в мир монстров и к офицеру армии Ли Шоу (Курт Расселл), чью молодую версию сыграл сын актера Уайатт.
«Эта драматическая сага, охватывающая три поколения, раскрывает зарытые секреты и то, как эпические, сокрушительные события могут отразиться в нашей жизни», — говорится в синопсисе проекта.
В сериале также играют Анна Саваи («Патинко»), Кирси Клемонс («Флэш»), Рэн Ватабэ («461 бэнто»), Андерс Холм («Изобретая Анну») и Элиза Ласовски («Порок на экспорт»). В качестве авторов «Монарха» выступили Крис Блэк («Чудеса науки», «Звездный путь: Энтерпрайз») и Мэтт Фрэкшен («ВандаВижен»)
Недавно японская студия Toho показала трейлер боевика «Годзилла — 1.0». Фильм не связан с новыми проектами по вселенной, но события в нем возвращаются к истокам экшен-франшизы — его действие происходит в конце 1940-х годов.