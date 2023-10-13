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В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съемочную площадку

Виктория Шанина
Сегодня в 18:38

25-летняя порноактриса Эльвира вызвала полицейских прямо на съемочную площадку фильмов для взрослых, потому что ей на заплатили гонорар. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Съемки проходили в квартире на Ходынском бульваре. Прибывшие туда оперативники обнаружили камеры, профессиональный свет и диваны, на которых, судя по всему, располагались актеры.

Помимо самой Эльвиры там находились двое мужчин. Свою часть работы девушка выполнила, но деньги так и не получила — поэтому и позвала правоохранителей.

Полицейские проверили флешки и обнаружили результаты съемки, о которых говорила Эльвира. Всю команду забрали в отделение, в отношении каждого проводится проверка.

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