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В Москве студент впал в кому на американских горках

Виктория Шанина
Сегодня в 17:15

18-летний студент московского колледжа впал в кому, когда катался на американских горках в парке «Остров мечты». Об этом пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на маму пострадавшего.

Вместе со своими друзьями парень пошел на одну из самых страшных горок парка — «Полет в тоннеле». На этом аттракционе поезд разгоняется до 80 километров в час, преодолевает мертвые петли и поднимается на высоту 24 метров.

Когда аттракцион остановился, студент уже был в состоянии клинической смерти. Сотрудники парка попытались его реанимировать и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у него отек головного мозга и кому.

По словам его мамы, в тоннеле парень проглотил язык. Врачи борются за его жизнь в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Из‑за чего произошли такие последствия, врачи еще выясняют. На здоровье студент раньше не жаловался, он играет в футбол и постоянно занимается спортом.

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