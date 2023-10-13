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В США полицейских уволили из‑за Pokémon Go. Они увлеклись игрой и пропустили ограбление

Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

Двух офицеров полиции американского Лос-Анджелеса уволили из‑за инцидента с игрой Pokémon Go. Они проигнорировали вызов, пока ловили покемонов, сообщает телеканал ABC17.

Инцидент произошел еще в 2017 году, однако широкую огласку получил только сейчас — когда в СМИ попало видео с камеры, установленной на приборной панели служебного автомобиля.

Судя по ролику, полицейских вызвали на ограбление, которое происходило недалеко от места, где они в этот момент ехали. Однако, вместо того чтобы отреагировать на вызов, они развернулись и отправились в обратном от преступления направлении.

Более того, правоохранители выехали на одностороннюю дорогу встречного направления и превысили скорость. А в конце ролика офицер радостно сообщает напарнику, что поймал заветного покемона.

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