В США полицейских уволили из‑за Pokémon Go. Они увлеклись игрой и пропустили ограбление

Двух офицеров полиции американского Лос-Анджелеса уволили из‑за инцидента с игрой Pokémon Go. Они проигнорировали вызов, пока ловили покемонов, сообщает телеканал ABC17.
Инцидент произошел еще в 2017 году, однако широкую огласку получил только сейчас — когда в СМИ попало видео с камеры, установленной на приборной панели служебного автомобиля.
Судя по ролику, полицейских вызвали на ограбление, которое происходило недалеко от места, где они в этот момент ехали. Однако, вместо того чтобы отреагировать на вызов, они развернулись и отправились в обратном от преступления направлении.
Более того, правоохранители выехали на одностороннюю дорогу встречного направления и превысили скорость. А в конце ролика офицер радостно сообщает напарнику, что поймал заветного покемона.