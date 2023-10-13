Джесс Смит ждет ребенка. Кто это? Она сыграла Солнышко в «Телепузиках», когда ей было девять месяцев

Джесс Смит, сыгравшая Солнышко в заставке детского телешоу «Телепузики», ждет своего первого ребенка. Девушка, которой сейчас уже 27 лет, сообщила об этом в своем инстаграме*.
Смит выложила снимки рентгена и подписала «Когда двое становятся тремя». В разговоре с ET она сообщила, что на свет девочка появится в январе 2024 года. Дочь обязательно посмотрит «Телепузиков», но планов на актерскую карьеру у родителей пока нет, добавила девушка.
Смит было всего девять месяцев, когда ее выбрали на роль улыбающегося Солнышка в «Телепузиках». О том, что это именно она появляется в детском телесериале, девушка рассказала, будучи первокурсницей в 2014 году.
«Раньше я это скрывала, но после активной поддержки со стороны моих друзей в университете я обрела уверенность и могу открыто рассказать об этом. Я Солнце из «Телепузиков», — написала Смит в соцсетях. Когда ей было около девяти месяцев, мать отнесла ее в больницу на плановый осмотр, где в то же время кастинг-директора искали младенца для шоу.
«Во время записи мой отец держал за камерой плюшевого мишку, чтобы заставить меня смеяться, и катал игрушечную гоночную машинку, чтобы заставить меня посмотреть в камеру. И это сработало», — рассказала Смит. На съемки ушло около получаса, добавила она.
В 2022 году Netflix перезапустил шоу о телепузиках под руководством автора оригинала Эндрю Девенпорта. Разноцветные инопланетяне, как и в оригинальном шоу, развлекаются и становятся героями всевозможных приключений на протяжении 26 эпизодов.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.