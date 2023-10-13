Джесс Смит ждет ребенка. Кто это? Она сыграла Солнышко в «Телепузиках», когда ей было девять месяцев

«Раньше я это скрывала, но после активной поддержки со стороны моих друзей в университете я обрела уверенность и могу открыто рассказать об этом. Я Солнце из «Телепузиков», — написала Смит в соцсетях. Когда ей было около девяти месяцев, мать отнесла ее в больницу на плановый осмотр, где в то же время кастинг-директора искали младенца для шоу.