Подросткам на Мальте разрешат баллотироваться на пост мэра

Проведенный Times of Malta онлайн-опрос показал, что 97% местных жителей не поддерживают нововведение. В соцсетях его активно высмеивают, отмечая, что такими темпами в недалеком будущем «16-летние мэры будут просить у родителей разрешения, чтобы вступить в брак» (до 18 лет жители Мальты могут расписаться только с согласия родителей или разрешения суда).