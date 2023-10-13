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Подросткам на Мальте разрешат баллотироваться на пост мэра

Виктория Шанина
Сегодня в 15:21

Власти Мальты разрешат подросткам, начиная с 16 лет, занимать должности мэра или заммэра городов. Об этом объявил министр местного самоуправления страны Оуэн Бонничи, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, 16-летние подростки на Мальте уже могут баллотироваться в региональные советы, однако пост мэра пока можно занять не раньше чем в 18 лет.

По словам Бонничи, такой шаг позволит показать молодым людям, что власти им доверяют. Хотя конечное решение о том, станут ли они мэрами, будут принимать избиратели, разумеется.

Проведенный Times of Malta онлайн-опрос показал, что 97% местных жителей не поддерживают нововведение. В соцсетях его активно высмеивают, отмечая, что такими темпами в недалеком будущем «16-летние мэры будут просить у родителей разрешения, чтобы вступить в брак» (до 18 лет жители Мальты могут расписаться только с согласия родителей или разрешения суда).

На Мальте 68 региональных советов, в самом многочисленном из них около 30 тыс. членов. Они решают вопросы, связанные со сбором отходов, общественным порядком и обслуживанием дорог.

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