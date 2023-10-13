YouTube впервые опередил Netflix в популярности среди американских подростков

Авторы опроса не сравнивают YouTube и Netflix с тиктоком. Соцсеть с короткими видео исследуется вместе с инстаграмом* и Snapchat. 38% опрошенных подростков назвали тикток своей любимой соцсетью, в то время как инстаграм — самая часто используемая. Тинейджеры проводят в соцсетях около четырех с половиной часов в день, что больше, чем раньше.