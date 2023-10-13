YouTube впервые опередил Netflix в популярности среди американских подростков

Подростки в США смотрят YouTube больше, чем Netflix, выяснил в ходе опроса инвестиционный банк Piper Sandler. На третьем месте оказался стриминг Hulu, который смотрят всего 7% опрошенных.
Подростки-респонденты тратят 29,1% своего ежедневного времени на видео с YouTube. Видеохостинг впервые опередил Netflix с показателем 28,7%. С весны YouTube прибавил почти один процентный пункт, в то время как стриминг потерял более чем два.
Данные показывают, что стриминговый бизнес становится более конкурентоспособным, и подчеркивают сильную позицию YouTube среди молодежи, пишет CNBC. «Мы задаемся вопросом, является ли это толчком к изменению потребительских привычек, поскольку контент на YouTube, похоже, со временем улучшается», — считают аналитики Piper Sandler.
Авторы опроса не сравнивают YouTube и Netflix с тиктоком. Соцсеть с короткими видео исследуется вместе с инстаграмом* и Snapchat. 38% опрошенных подростков назвали тикток своей любимой соцсетью, в то время как инстаграм — самая часто используемая. Тинейджеры проводят в соцсетях около четырех с половиной часов в день, что больше, чем раньше.
В тиктоке выкладывают небольшие отрывки из фильмов, в том числе «Барби», по которым можно посмотреть ленты полностью. Аккаунты обходят программы по обнаружению нелицензионного контента, а пользователям такой формат нравится. Тем временем голливудские студии не могут понять, как бороться с этим новым пиратством.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.