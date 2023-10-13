В городе Кунгур Пермского края установили памятник лыжнику. Снимки скульптуры выложил во «ВКонтакте» местный фотограф Ринат Салимов.
В соцсетях принялись сравнивать памятник со «страшной Аленкой» из Нововоронежа, называя лыжника ее мужем.
Автор скульптуры, кузнец Антон Киряков, сказал «Подъему», что брал себя за прототип. «Фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого‑то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы ее выкинули, а вторая — уже что‑то вышло», — отметил он.
Скульптор решил назвать лыжника Платоном. «В ночное время суток как‑то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему‑то я на него смотрю и прямо вижу — Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером», — пояснил Киряков. Он отметил, что его не обижают сравнения стального лыжника с Аленкой.
Жутковатый памятник Аленке появился в Нововоронеже в конце 2020 года — в честь 250-летия села Новая Аленовка. Он напугал местных жителей и стал мемом. Через несколько дней скульптуру демонтировали, а через несколько месяцев — продали на аукционе за 2,6 млн рублей.