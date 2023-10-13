Автор скульптуры, кузнец Антон Киряков, сказал «Подъему», что брал себя за прототип. «Фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого‑то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы ее выкинули, а вторая — уже что‑то вышло», — отметил он.