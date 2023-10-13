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Adobe представила платье, способное менять цвет и принт за счет встроенных дисплеев

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

Adobe показал платье из текстильных дисплеев, способное менять цвет и принт в реальном времени. Проект под названием «Primrose» презентовали в рамках конференции Adobe Max.

«Проект „Primrose“ стирает грань между технологиями и модой, демонстрируя потенциал гибких текстильных дисплеев, которые превращают одежду в творческие полотна. Это интерактивное платье может подстроиться под любой стиль и контент, созданный с помощью Adobe Firefly, After Effects, Stock и Illustrator», — заявили создатели платья в пресс-релизе.

Посмотреть на технологию в действии можно в видео с конференции.

Adobe презентовала «Primose» в прошлом году. Компания использует полимерно-дисперсные жидкие кристаллы.

В 2022 году BMW представила электрический автомобиль iX с технологией, которая меняет цвет кузова из темно-серого в белый и бело-серый оттенок одним нажатием кнопки.

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