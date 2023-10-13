Adobe представила платье, способное менять цвет и принт за счет встроенных дисплеев

«Проект „Primrose“ стирает грань между технологиями и модой, демонстрируя потенциал гибких текстильных дисплеев, которые превращают одежду в творческие полотна. Это интерактивное платье может подстроиться под любой стиль и контент, созданный с помощью Adobe Firefly, After Effects, Stock и Illustrator», — заявили создатели платья в пресс-релизе.