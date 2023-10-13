Adobe представила платье, способное менять цвет и принт за счет встроенных дисплеев

Adobe показал платье из текстильных дисплеев, способное менять цвет и принт в реальном времени. Проект под названием «Primrose» презентовали в рамках конференции Adobe Max.
«Проект „Primrose“ стирает грань между технологиями и модой, демонстрируя потенциал гибких текстильных дисплеев, которые превращают одежду в творческие полотна. Это интерактивное платье может подстроиться под любой стиль и контент, созданный с помощью Adobe Firefly, After Effects, Stock и Illustrator», — заявили создатели платья в пресс-релизе.
Посмотреть на технологию в действии можно в видео с конференции.
Adobe презентовала «Primose» в прошлом году. Компания использует полимерно-дисперсные жидкие кристаллы.
В 2022 году BMW представила электрический автомобиль iX с технологией, которая меняет цвет кузова из темно-серого в белый и бело-серый оттенок одним нажатием кнопки.